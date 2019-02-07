哈萨克斯坦国际储备中黄金占比达47%

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 -- 在哈萨克斯坦国际储备中，黄金的份额占到了46.5％。

据EnergyProm.kz报道，2018年哈萨克斯坦国际储备总额为310亿美元。这一数据较2018年增长15.1%。其中，黄金的份额占46.5%，约144亿美元。



"相比而言，一年前黄金的比重只有40.3%，而五年前国际储备的77.5%均为可自由兑换的外币。"报道中称。



国家在用纯金填充黄金储备的同时，还在大量买入国产黄金。



值得一提的是，国产黄金的一部分也同时对公众开放销售。例如，目前国内的二级银行出售的小型金条总额在4000多条，总重量166.9公斤。从去年11月底开始，货币兑换点也可进行小金条的交易。当时央行还曾宣布个人和法人均可进行重量在12-13公斤的金条交易。



金条的国际交易也已放开，央行有意同商业伙伴开展此类交易。不过规模有所限制，不得超过5吨。



根据世界黄金协会的数据，哈萨克斯坦的黄金储备为341.2吨（位居全球第15位）。较2017年增长50吨，较2016年增长83吨。



【编译：木合塔尔·木拉提】