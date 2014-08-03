潘基文48小时内4次要求巴以停火引以色列不满

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据人民日报报道，8月2日，以色列军队继续轰炸巴勒斯坦加沙地带的拉法和加沙等地区。来自中东的消息称，巴勒斯坦加沙地带的卫生部门证实，50名巴勒斯坦人在当天凌晨至上午的以军袭击中死亡。以色列发动"护刃行动"以来，巴勒斯坦方面死亡人数已经超过1600人。

包括多个派别成员在内的巴勒斯坦代表团当地时间2日下午赴埃及首都开罗，就加沙停火展开谈判。但以色列代表团取消了原定于当天晚些时候赴开罗进行停火谈判的计划，理由是停火并非哈马斯的真正意愿。 纽约时间7月31日下午5时30分，经多方努力，联合国宣布巴以同意加沙当地时间8月1日上午8时开始72小时无条件人道主义停火。但约上午9时30分这一承诺即被打破，酝酿多日的停火机会转瞬间再次与巴以擦肩而过。 巴以新一轮冲突爆发以来，联合国呼吁双方保持克制、立即停火，避免更多无辜人员丧生。考虑到联合国在加沙地带有许多救援机构，联合国向以色列通报了一些援助巴勒斯坦的医院和学校的具体位置，希望以方避开这些目标，但这些医院和学校还是不断被以方导弹击中。迄今，除巴方人员大量伤亡外，共有8名联合国工作人员在以色列的打击中丧生。 对此，联合国秘书长潘基文在中东斡旋时曾激动地说："够了！已经够了！"他一度在48小时之内4次要求双方停火，并强烈谴责对平民的杀戮和对民用设施的攻击行为。随后，联合国副秘书长埃利亚松也警告以色列，希望其尊重《日内瓦公约》。联合国人权事务高级专员皮莱则指出，对无辜平民杀戮已构成了战争罪。 有分析称，交战双方，特别是以色列之所以"不给联合国面子"，很大一部分原因是随着战事的发展，以色列在战场上越来越占上风。但以色列置联合国的调停于不顾背后还另有原因。 首先，以色列主观上想借此次难得的"不对称冲突"极大地削弱巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事实力，为自己赢得一个较长时期的和平环境。因此，对以色列来说，联合国的调停已成为其在战场上获取更大成果的障碍。 其次，美国对以色列的长期偏袒使以色列有恃无恐。美国总统奥巴马1日在白宫的记者会上说，停火协议生效后不久，哈马斯和其他派别的巴武装人员就采取行动，导致两名以色列士兵死亡、一名士兵被俘，美方对此表示谴责。措辞明显偏向以色列。虽然美国国务卿克里也曾到中东斡旋，但他一边同声谴责双方的暴力行为，一边又称以色列有保卫自己的权利。美国国务院副发言人哈尔夫则表示，美国现在向以色列提供军事援助是"正常行为"。 不过，正如以色列媒体分析指出的，历史教训告诉巴以双方，使用武力并不能使敌人屈服，只有外交谈判才可能带来和平。如果巴以人民眼下还不敢奢求永久和平，那么至少应该停火，给和平让出一条通道。