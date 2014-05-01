美公布最新核武器储备情况:核弹头4804枚 46年减少85%

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网消息，美国负责国际安全和不扩散事务的助理国务卿康特里曼29日在纽约透露美国最新的核武器储备情况，称截至2013年9月30日，美国核弹头储量为4804枚。

康特里曼提供的数据称，目前的美国核弹头储备比1967财年的31255枚下降了85%，比1989年时的22217枚下降了78%；自1991年9月30日以来，美国非战略核武器的数量下降90%。

康特里曼同时散发了美国参加《不扩散核武器条约》(NPT)第九次审议大会第三次筹备会的政策文件。NPT每五年举行一次审议大会，审议核裁军、核不扩散、和平利用核能等核领域全球治理重要问题的最新进展情况。

康特里曼介绍了美国与俄罗斯在核不扩散方面的合作进展。他表示，尽管美俄在乌克兰问题上针锋相对，但在诸如核不扩散以及叙利亚化学武器销毁等重大安全议题上，美俄都在尽力缩小双方分歧。

但康特里曼强调，乌克兰危机严重损害了美俄之间的互信，令美俄难以在诸多安全领域取得进展。康特里曼还指责俄罗斯违反了《布达佩斯安全保障备忘录》。

美俄英等国于1994年签署《布达佩斯安全保障备忘录》，在确保乌克兰无核化的同时，重申保障乌克兰的国家主权和领土完整。

在谈到伊朗核问题时，康特里曼表示伊朗与伊核问题六国(美英法俄中和德国)的核谈判是严肃和有意义的，谈判也将有助于巩固NPT进程。他还说，为伊核问题谈判找到一条"可操作的途径"是必要的，但他拒绝评论目前的谈判进展。

在谈到朝鲜半岛核问题时，康特里曼重申朝鲜应重返NPT，并称NPT事实上"仍对朝鲜形成约束"。