日本囚犯坐牢48年获重审

哈新社阿斯塔纳讯，据新加坡《联合早报》28日报道，涉嫌在1966年犯下杀人放火案的日本前拳击手袴田岩当年即被拘押，1968年被判死刑，但因罪证不足一直未执行死刑，在他被监禁48年后，日本地方法院27日裁定，先前判决有疑虑，决定重审。袴田岩也被认为是全球服刑最久的死囚。

日本静冈县地方法院裁定，对袴田岩的"案件展开重审"。现年78岁的袴田岩被指涉嫌杀害他的老板和老板家人。 检方在案发一年之后，提出沾有血迹的衣服作为关键证据，但辩护律师指出，不但血衣的尺寸与袴田岩不符，血迹的DNA测试也与他无关，因而引发争议。袴田岩的支持者和一些律师，包括律师公会都对审判过程中的举证和调查提出质疑。 据报道，静冈地方法院审判长村山浩昭作出裁定时称，调查人员当年有可能故意罗织"罪证"。村山说，根据对五件一度被认为是犯案时所穿衣物的血迹DNA鉴定结果，可以认定"这些既不是被告的衣物，也不是作案时穿着的衣物，侦查机构有伪造证据的嫌疑。"他已下令释放袴田岩，并称继续监禁他"与司法背道而驰"。 日本是美国以外唯一执行死刑的主要工业化民主国家，而死刑已遭到多个欧洲政府和人权组织的反对。袴田岩是自二战结束以来第六名获得重审的死刑犯，他的案件将助长反对死刑的声浪。 曾是职业拳击手的袴田岩，在1966年案发时在静冈县一家味噌制造工厂工作，该工厂的老板连同妻子和两个孩子，被发现在自家遭人杀害，并遭纵火焚烧。警方到该工厂的员工宿舍搜索，指称在袴田岩的房间内找到沾有微量血迹的睡衣。 袴田岩最初否认犯行，后来声称因为遭警方刑求取供，被迫承认犯案，但日本最高法院1980年仍维持他的死刑判决。