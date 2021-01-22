中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:05, 22 一月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦各部部长的平均年龄为48岁

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/1月22日--据Ranking.kz网站消息，该网站根据部长的平均年龄对欧亚经济联盟成员国进行了排名。

    根据今年年初进行统计的数据显示，欧亚经济联盟国家部长的平均年龄为49.2岁。部长平均年龄最年轻的是亚美尼亚，为45.3岁。部长平均年龄最年长的是俄罗斯，为52.2岁。哈萨克斯坦则位居中间：哈萨克斯坦部长的平均年龄为48岁。

    在欧亚经济联盟国家中，最年长的部长是俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，年龄为70.8岁。最年轻的部长是亚美尼亚的司法部长鲁斯塔姆·巴达桑，年龄为30岁。

    值得一提的是，目前，哈萨克斯坦有18个部委。在哈萨克斯坦的各部部长中，最年长的是内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫（58岁）和国防部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫（58岁）。

    最年轻的部长是国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫（33岁），数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛（37岁），教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫（38岁）。

    在2019年世界各国政府工作效率排名中，哈萨克斯坦上升了7位，在世界209个国家中排名第89位。

    排名前三的国家是新加坡、瑞士和丹麦。该指数包括衡量公共服务质量，国内公共政策的制定和实施质量，公众对政府奉行的国内政策的信心程度，国家机构和公务员的工作质量，公务员的不受政治压力的独立程度等。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    政府 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!