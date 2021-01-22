哈萨克斯坦各部部长的平均年龄为48岁

哈通社/努尔苏丹/1月22日--据Ranking.kz网站消息，该网站根据部长的平均年龄对欧亚经济联盟成员国进行了排名。

根据今年年初进行统计的数据显示，欧亚经济联盟国家部长的平均年龄为49.2岁。部长平均年龄最年轻的是亚美尼亚，为45.3岁。部长平均年龄最年长的是俄罗斯，为52.2岁。哈萨克斯坦则位居中间：哈萨克斯坦部长的平均年龄为48岁。

在欧亚经济联盟国家中，最年长的部长是俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，年龄为70.8岁。最年轻的部长是亚美尼亚的司法部长鲁斯塔姆·巴达桑，年龄为30岁。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦有18个部委。在哈萨克斯坦的各部部长中，最年长的是内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫（58岁）和国防部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫（58岁）。

最年轻的部长是国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫（33岁），数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛（37岁），教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫（38岁）。

在2019年世界各国政府工作效率排名中，哈萨克斯坦上升了7位，在世界209个国家中排名第89位。

排名前三的国家是新加坡、瑞士和丹麦。该指数包括衡量公共服务质量，国内公共政策的制定和实施质量，公众对政府奉行的国内政策的信心程度，国家机构和公务员的工作质量，公务员的不受政治压力的独立程度等。

【编译：阿拉依】



