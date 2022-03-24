哈外长出席伊斯兰合作组织外长理事会第48次会议

哈通社/努尔苏丹/3月24日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德率领的哈萨克斯坦代表团日前出席在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的《团结、正义和发展伙伴关系》主题伊斯兰合作组织外长理事会第48次会议。

伊合组织成员国和观察国，以及国际组织代表团出席会议。

会议期间，伊合组织国家代表就中东议程、裁军、打击国际恐怖主义、伊合组织至2025的工作计划等热点问题交换了意见。

同时，会议就经贸、交通、文化、科技、旅游、医疗、信息技术、水资源、环境、气候变化等领域的合作发展问题进行了讨论。

哈外长穆赫塔尔·特列吾别尔德在讲话中，对伊合组织成员国就1月事件期间向哈萨克斯坦提供的支持表示了感谢。他表示，哈萨克斯坦愿意继续为全球和地区安全进程做出贡献。 在这方面，外长呼吁非亚信会议成员的亚洲穆斯林国家成为该组织成员。

他强调了哈萨克斯坦提出的《无恐怖主义世界行为准则》的重要性，并谈到了在世界和传统宗教领袖大会框架下继续进行不同信仰间对话的必要性，以团结一致打击恐怖主义和极端主义。

会议在第一天的议程框架下，通过了多项在政治、经济、科学、技术、人道主义、法律和组织领域的决议。

出席会议期间，哈外长与埃及外交部长萨梅赫·舒克里、伊拉克外长福阿德·侯赛因，以及土耳其外长梅夫吕特•恰武什奥卢举行一系列双边会谈，讨论了双边和多边形式的合作发展问题。

【编译：阿依波塔】