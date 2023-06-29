美国德州遭遇48摄氏度极高温天气

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 美国德克萨斯州近来热浪来袭，高温破48摄氏度，本月已有至少12人疑«热死»，包括两名少年。

当地媒体报道，这个极端的高温天气是由于«热穹顶»（Heat Dome）现象引起。

《得克萨斯月刊》报道，一名17岁少年本月21日在帕洛杜罗峡谷州立公园被救出，送院后死亡。

另一名14岁少年上周六（24日）跟31岁继父和21岁的哥哥到大弯曲国家公园徒步时，也疑因高温而死。当天的气温超过了48摄氏度。

他的继父本想开车出去求助，没想到车辆失控撞向路堤，坠崖身亡。

福克斯新闻（Fox News）报道，一名66岁的邮差在本月20日则在派送邮件时突然倒下，旁人为他进行心肺复苏仍回天乏术。

根据报道，当天的气温达到46摄氏度，突破达拉斯-沃思堡自1980年来的最高温度。

此外，《德州论坛报》报道，当地监狱也有至少九名囚犯在没有冷气的监狱内死亡，但死因包括心脏病或心脏骤停。

德州刑事司法部发言人阿曼达·埃尔南德斯（Amanda Hernandez）说，暂不清楚他们的死因是否跟高温有关，调查仍在进行中。