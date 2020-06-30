新冠肺炎：哈萨克斯坦新增492例确诊病例 单日增幅2.3%

哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 全国累计确诊病例总数已达21819人。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月30日8时，哈国较前一天8时 新增 492例 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.3% ，累计确诊 21819例 。

各地区29日新增病例（单日增幅）数据：

阿拉木图市 - 59 (1,6%)

努尔苏丹市 - 57 (1,5%)

东哈州 - 51 (6,9%)

卡拉干达州 - 49 (2,2%)

奇姆肯特市 - 38 (2,4%)

阿克托别州 - 34 (4,1%)

西哈州 - 31 (2,2%)

巴甫洛达尔州 - 31 (4,4%)

库斯塔奈州 - 27 (5,7%)

阿特劳州 - 23 (1,4%)

北哈州 - 22 (5,8%)

阿拉木图州 - 19 (2,7%)

突厥斯坦州 - 14 (1,7%)

克孜勒奥尔达州 - 11 (1,7%)

阿克莫拉州 - 10 (2,1%)

江布尔州 - 10 (1,5%)

曼格斯套州 - 6 (1,3%)

29日全国共有75名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达13008人。

29日全国共通报10例死亡病例，全国累计因新冠病逝患者已达188人。

【编译：木合塔尔·木拉提】