哈外长出席联合国人权理事会第49届会议高级别会议

哈通社/努尔苏丹/3月1日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对瑞士联邦进行的访问框架下，28日出席联合国人权理事会第49届会议高级别会议。

部长在发表的讲话中表示，哈萨克斯坦高度重视开始其任期为三年的联合国人权理事会成员身份。“哈萨克斯坦第二次加入联合国人权理事会是基于我们对在国家和国际层面保护和促进人权的承诺。 ” 他说。

同时，外交部长谈到了哈萨克斯坦与联合国人权机构和机制合作的丰富经验。 他重申，哈萨克斯坦计划与其他国家进行有效合作，以在 2022-2024 年的理事会成员框架下促进和保护世界各地的人权和自由。

外交部长还向与会者介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的政治和经济改革方案的执行过程。根据改革方案，哈萨克斯坦将继续开展政治现代化、经济开放和反腐败相关工作。新哈萨克斯坦的议程旨在确保哈萨克斯坦人民的安全和优质生活条件。

联合国人权理事会会议框架下，哈外长还与美国人权观察执行主席肯尼斯·罗斯、红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔举行了双边会谈，并就哈萨克斯坦的人权状况，以及与哈萨克斯坦执法机构合作的前景问题进行了讨论。

【编译：阿依波塔】