《变形金刚4》破《阿凡达》记录 票房超十六亿

哈通社阿斯塔纳电，由派拉蒙出品的暑期档最卖座电影《变形金刚4：绝迹重生》，7月12日凌晨，票房已经突破十六亿大关。在超越《阿凡达》保持四年的中国影史纪录后，《变4》没有停下脚步，连续打破数十项票房纪录，成为新的影史神话。

影片《变4》自6月27日上映至今，票房成绩比同档期影片有着绝对的优势，这与一直以来的高排片率，及影迷持续升温的热情密不可分。影片排片率前9天保持在40%以上，单场上座率也是高居不下。自7月10日《老男孩》等新片上映，使整体排片格局发生了变化，但《变4》仍然以微弱优势继续保持领军地位，并占据着IMAX，Real3D影厅。在接下来的上映期内，《变4》有望进一步刷新票房纪录。 今年暑期档，《变形金刚》一家独领风骚，影迷关注热情爆棚。许多观众不止一次走进影院，跟随家人和朋友，反复观看影片，还直呼看不够。在长达165分钟的电影里，一波又一波的城市爆炸和汽车人互殴的画面刺激观众肾上腺素急剧飙升。无论是炫酷的大黄蜂，还是舞剑骑龙的擎天柱，每一个都帅到令人想尖叫。在香港大战那段，特效特技运用的尤为明显，屋村跳楼高空掷物，3D看得人提心吊胆。虽说本次《变4》排片率第一，但还是场场爆满抢不到票，连平时3D影片无人问津的前几排，都全部售出。