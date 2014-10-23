美国黑水公司4名保安屠杀伊拉克平民罪名成立

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据环球网援引美国《华盛顿邮报》报道，美国华盛顿法庭于10月22日对美国黑水公司人员谋杀指控做出审判，判定4名黑水公安保人员射杀手无寸铁的伊拉克平民的谋杀罪名成立。

如今这4名"黑水"保安的谋杀罪、蓄意谋杀罪和非法持枪罪名均成立，而陪审团也驳回了被告以听到AK-47枪声而采取自卫行为的辩词，这意味着美国检方在历经长达11周的审判后取得了全面的胜利。作为被告的"黑水"安保人员中每个人的罪名都不尽相同，而美国检方在开庭时共传唤了71名证人，其中有30人是伊拉克人，这也是在美国刑事审判中，外籍证人人数最多的一次。 美国检方表示，在战争时期，这样的审判对美国人民无疑是一种许诺，对美国的法律也是一种很大的肯定。 但同时被告的辩护律师对这一审判结果颇为不满。其中辩护律师大卫•舍特勒表示，这样的审判很难让人理解，他们会进一步上诉。 "黑水事件"发生于2007年9月16日，当时由被告黑水保安公司的武装人员护送的美国官员车队行驶至巴格达尼苏尔广场，车队保安对手无寸铁的人群开枪，造成14名伊拉克人死亡，17人受伤，这一事件当时引起世界各地舆论的震动。