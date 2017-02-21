未老先衰：阿斯塔纳4岁儿童患早衰症 喜欢学英语

哈通社阿斯塔纳--生活在阿斯塔纳的4岁儿童叶尔纳尔自幼患有儿童早衰症。小叶尔纳尔是一个聪明可爱但又有点害羞的儿童。日前，哈通社记者驱车来到位于阿斯塔纳市郊的木工厂家属区，看望慰问小叶尔纳尔。

叶尔纳尔的母亲兹宾萨是一位普通的家庭妇女，哈萨克族。2011年与丈夫一起，从原籍所在地塔什干举家搬迁到阿斯塔纳市。来到阿斯塔纳后不久，兹宾萨便怀孕，并于2012年5月生下叶尔纳尔。





兹宾萨告诉记者："叶尔纳尔是我们的第二个孩子，现已4岁半。第一个孩子在出生不到8个月便因心脏病夭折，是个女婴。叶尔纳尔出生后，我和他爸一直担心，我们向医生了解他的健康状况，当时医生说，胃里有瘤子，切除即可。一个月后，孩子开始出现病状，并接受了肿瘤切除手术，做过手术后，孩子的病情并没有出现好转。为了给孩子治病，我们去了多家医院，医院给出不同诊断结果。就在我们为了给孩子治病而奔波的时候，即2013年，孩子全身尤其是脸部开始出现皱纹，医生建议找遗传学专家，后来一切明了，叶尔纳尔患有早衰症。"









兹宾萨说："叶尔纳尔是个聪敏好学的孩子，能讲哈俄两种语言，每天还背十几个英语单词，很受家人的喜爱，只是见到外人时有点儿害羞。目前叶尔纳尔与其他正常儿童毫无两样，智力正常，饮食起居能自理。我和丈夫知道，早衰症很难治愈，只能进行试验治疗，但我们不会放弃，希望治疗这一病症的药物早日出现，希望孩子像个正常人一样成长、学习、玩耍。"







据了解，这是哈萨克斯坦发现的第二起早衰症病例。早衰症患者的衰老速度是正常人的8倍，急剧的衰老令他们极易患上关节炎、眼疾、心脏病和秃顶等疾病，通常很难活过14岁。截止到2015年7月，共有125位早衰症患者分布在全球43个国家。















【编译：金桥】