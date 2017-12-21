哈萨克斯坦在华之友俱乐部第4次会议在北京举行

哈通社/北京/12月21日 -- 据哈通社驻华记者报道，哈萨克斯坦在华之友俱乐部第4次会议20日在哈萨克斯坦驻华大使馆举行。

哈方出席会议的代表包括安全会议第一副秘书马拉特•沙伊胡提诺夫、外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫以及哈萨克斯坦外交官代表。



此外，中国前驻哈大使周立和姚培生先生以及中国外交部欧亚司、中国社会科学院、中国国家发展研究中心、中国现代国际关系研究院、中国战略研究所等机构代表出席了会议。

卡玛勒丁诺夫表示，中国国家主席习近平2013年对哈萨克斯坦进行了工作访问，并提出'丝绸之路经济带'倡议。2018年是该倡议实施的第五周年。如今，丝绸之路复兴已成为国际性合作以及经济增长的驱动力。

会议中，卡玛勒丁诺夫就"国家改革3.0"、"光明大道"、"一带一路"项目落实情况进行了介绍。



另外，哈萨克斯坦在华之友俱乐部成员们还就进一步促进哈中两国双边关系相关具体举措发表了个人意见。

会议期间，外交部副部长就讨论双边关系和国际议程问题向参会各代表们提出建立中哈专家委员会。

会议最后，卡玛勒丁诺夫向中国前驻哈大使周立和姚培生先生、北京外国语大学校长彭龙、中国国际问题研究院上海合作组织研究中心主任陈玉荣、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所李永全、中国现代国际关系研究院院长季志业等人颁发了《哈萨克斯坦外交工作25周年》纪念奖章。



值得一提的，哈萨克斯坦在华之友俱乐部于2015年11月10日在北京成立。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 翻译：冰山 编辑：小穆】