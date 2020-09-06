标准普尔：未来三年哈萨克斯坦经济增速将为4%

哈通社/努尔苏丹/9月6日 -- 国际评级机构标准普尔（Standard & Poor's）发布报告，确认哈萨克斯坦主权信用评级为«BBB-»，评级展望为«稳定»。

评级机构认为，有赖于稳固的国家预算情况，哈萨克斯坦保持住了一贯的评级水平。其中，国家基金所储备的资产，较低的外债水平，哈政府为遏制和消除新冠大流行负面影响而采取的一系列措施，以及公共政策的高度稳定性和可预测性，都为评级提供了支撑。

标准普尔及其他国际领先的金融机构均预测，哈萨克斯坦的国民经济有望在短期内实现快速的恢复。预计2021~2023年哈萨克斯坦GDP增速将为4%。

标普指出，去年哈萨克斯坦国民经济增长的主要因素是非石油部门，包括建筑、运输和加工工业。 在2020-2022年，非石油部门将继续成为国民生产恢复和增长的驱动力。

自3月9日起，标准普尔全球评级（S＆P Global Ratings）修订了57个国家的信用评级和预测，包括澳大利亚、巴西、智利、日本、马来西亚、墨西哥、爱沙尼亚和乌兹别克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】