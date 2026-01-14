研究：近4成哈萨克斯坦人拥有健康的生活方式

据卫生部新闻处报道，这一数字比去年同期高出1.5个百分点。

卫生部称，该指标的增长表明，许多公民开始有意识地关注自身健康，选择预防疾病、积极运动和均衡饮食，而不是等到疾病发生后再去治疗。这一积极趋势也得益于全国范围内开展的系统性预防工作。

预防手段之一是设立健康学校——这是在医疗机构的指导下，为人们提供健康培训以改善自身健康的平台。诊所和医院设有针对循环系统、糖尿病、支气管哮喘、老年人、计划生育、产前准备、年轻母亲、儿童健康，以及行为危险因素预防等方面的健康学校。

2025年，哈萨克斯坦基层医疗机构共设有4719所健康学校，惠及超过166万人；另有380所医院附属学校，覆盖253352人。此外，还有72个戒烟中心和办公室，约有3.5万人使用其服务。

卫生部指出，这些举措将有助于构建更可持续的医疗保健文化，加强医疗保健系统的预防导向，并为降低哈萨克斯坦慢性非传染性疾病的患病率创造条件。

【编译：小穆】