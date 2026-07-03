吐鲁番携11件丝绸艺术珍品亮相阿斯塔纳

（哈萨克国际通讯社讯）中国吐鲁番地区现保存有4万余件文物和1491处不可移动文物遗址。在阿斯塔纳举行的“丝路绮粲：当代中国丝绸艺术国际巡展”上，吐鲁番市委书记文天平介绍了当地丰富的历史文化遗产。

文天平表示，吐鲁番作为古丝绸之路的重要节点，是古代文明交汇的重要中心。

- 吐鲁番是一座四大文明交汇融合的城市，中国、印度、希腊和伊斯兰四大文化体系在这里相互交融。世界七大宗教、19种古代文字和25种语言曾在这里长期共存，由此催生了‘吐鲁番学’。如今，吐鲁番已成为国际学术交流和科学研究的重要中心。

文天平还指出，吐鲁番被授予“国家历史文化名城”称号。当地拥有被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的交河故城和高昌故城遗址，以及被列入世界灌溉工程遗产名录的坎儿井地下引水系统。

Фото: Ұлттық музей

- 吐鲁番现有1491处不可移动文物遗址，出土文物超过4万件。这些文物在数量、密度、保存状况和历史价值方面均居新疆首位，在中国亦属罕见，在世界范围内也具有独特价值。

此外，文天平介绍，此次展览展出了来自吐鲁番的11件国家级丝绸艺术珍品。

他说，这些作品生动展现了丝绸之路沿线千年文明交流互鉴与传承发展的历史，希望哈萨克斯坦民众借此近距离感受东方丝绸艺术之美以及中国吐鲁番独特的文化魅力。