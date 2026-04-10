哈通社4月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月10日，星期五

4月10日是阳历一年中的第100天 （闰年第101天） ，离全年的结束还有265天。

世界各国/地区节日：

国际抵抗运动日 每年4月10日为国际抵抗运动日。每年由受第二次世界大战影响的国家纪念该日。

国际兄弟姐妹节 国际兄弟姐妹节为美国一个非正式假日，即每年的4月10号，该节日用来庆祝兄弟姐妹之间情谊。美国兄弟姐妹节基金会（siblings day foundation）提倡并推动兄弟姐妹节成为美国法定节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 哈萨克斯坦及中亚国家«纳乌鲁兹»国际剧院节在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

1996年 哈萨克斯坦文学和文化日在俄罗斯联邦举行。

1996年 欧洲联盟委员会在阿拉木图市开设代表处。

2008年 国家奥委会发行«2008夏季奥林匹克运动会»纪念硬币。

2012年 第6届哈中俄石油天然气论坛在北京举行。

2014年 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府批准了关于在霍尔果斯河上建造多斯特克联合水电站的合作协定。

2015年 芬兰国家档案馆向哈萨克斯坦驻芬兰大使馆移交了有关埋葬在芬兰的268名哈萨克斯坦战俘命运的官方信息。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮在中国歌手2017比赛中演唱的歌曲《难忘的一天》在FreshAsia音乐排行榜上名列前茅。

2018年 巴甫洛达尔交通运输学院的学生在Robo Land 2018国际机器人艺术节上获得三枚金牌。

2019年 哈萨克斯坦棋手在斯里兰卡举行的亚洲国际象棋青少年锦标赛上赢得了9金3银6铜。

2019年 联合国教科文组织巴黎总部举办了哈萨克斯坦艺术展。