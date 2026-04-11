哈通社4月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月11日，星期六

4月11日是阳历一年中的 第101天 （闰年第102天），离全年的结束还有264天。

世界各国/地区节日：

世界帕金森病日 欧洲帕金森病联合会从1997年开始，将每年的4月11日定为«世界帕金森日»，以此纪念最早描述这种疾病的英国内科医生詹姆斯•帕金森博士，这天是他的生日。世界卫生组织(WHO)赞助并全力支持了世界帕金森病日及欧洲联合会纲领。许多国家的政府部门和社会各界都选择在4月11日这天举办帕金森病主题活动。世界卫生组织还与一些国家政府部门、国际和地区医学团体合作，共同推动帕金森病的研究与治疗。据统计，哈萨克斯坦目前共有近2万人患有帕金森病。

世界法西斯集中营囚徒解放日 1945年4月，以德国共产党人为首的一批反法西斯战士发动武装起义，并在不到一天的时间里控制了布痕瓦尔德集中营，使近2.1万人获得自由。1945年4月11日，盟军解放了布痕瓦尔德集中营。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1937年 巴尔喀什市正式成立。哈萨克苏维埃社会主义共和国中央执行委员会决定，将原“普里巴尔喀什建设基地”升格为巴尔喀什市。

2007年 著名哈萨克知识精英、作家斯潘迪亚尔•库贝耶夫（1878-1956）的精选作品在阿尔法拉比哈萨克国立大学亮相。

2012年 哈美政府间科技合作工作组首次会议在美国华盛顿举行。

2013年 阿尔法拉比哈萨克国立大学正式加入国际大学校长协会，成为哈萨克斯坦乃至中亚地区唯一进入该协会的高校。

2014年 哈萨克斯坦总统直属战略研究所从阿拉木图迁往首都阿斯塔纳。

2016年 联合国发布宇航员致未来一代的寄语专辑，哈萨克斯坦首位宇航员托赫塔尔·阿吾巴克罗夫名列其中。

2017年 沙特阿拉伯国王萨勒曼向哈萨克斯坦赠送了克尔白覆盖物基斯瓦的一部分。这件由黑绸镶嵌金线织成的神圣艺术品长达41米，体现了两国深厚的文化联系。

2017年 迪玛希《歌手》第一期演出服拍出15.8万元（约合720万坚戈）高价。

2018年 哈法政治磋商会议在巴黎举行。

2018年 哈通社同中东通讯社签署合作备忘录。

2019年 全国青少年举重锦标赛上，来自卡拉干达的国际知名选手阿尔乔姆·安特罗波夫创造了7项全国纪录。

2019年 中国国家博物馆联合12个国家博物馆共同举办的“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”在北京中国国家博物馆开幕。哈萨克斯坦共和国国家博物馆藏“金人”服饰和武器参展。

2021年 突厥斯坦举行“丝路驿站”旅游综合体开幕仪式。旅游综合体内包括“丝绸之路”商业街、“飞行剧院”、马术表演剧场、东方巴扎、购物中心和精品店、酒店、餐厅、水疗和健身中心、电影院和家庭娱乐中心等。

2023年 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫对哈萨克斯坦进行正式访问。访问期间，两国元首进行大小范围会谈，出席阿斯塔纳市中心盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式，参访阿斯塔纳国际金融中心。

2024年 阿拉木图100名冬不拉乐手举行户外快闪活动，用悠扬的琴声提振民族精神，以此表达对当年春季洪灾受灾同胞的深切同情。

2024年 格鲁吉亚议会议长帕普阿什维利开启对哈首次正式访问。双方在阿斯塔纳就宪法改革成果、立法经验交流及加强跨高加索地区议会间联系达成广泛共识。

2025年 宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃在斯特拉斯堡主持圆桌会议，向欧洲委员会成员国展示哈萨克斯坦在民主改革、宪法控权及人权保障领域的最新进展。

2025年 哈萨克斯坦国家警卫局特战队员阿依巴尔·叶尔詹诺夫和叶尔詹·扎卡耶夫创造了新的吉尼斯世界纪录：在全副武装状态下手动牵引重达75吨的空客A320客机，远超此前41吨的世界纪录。