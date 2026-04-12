哈通社4月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月12日，星期日

4月12日是阳历一年中的 第102天 （闰年第103天） ，离全年的结束还有263天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦科学领域工作人员日 根据哈萨克斯坦总统的命令于2011年设立，于2012年开始庆祝。国家科学院是哈萨克斯坦最高科学组织，它于1946年由著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫发起下成立。

载人空间飞行国际日 每年4月12日为载人空间飞行国际日或称国际载人航天日，是联合国大会设立的一个国际日。1961年4月12日莫斯科时间上午9时零7分，年仅27岁苏联空军飞行员尤里·阿列克谢耶维奇·加加林乘坐东方一号宇宙飞船从拜科努尔航天发射场起飞，在远地点301公里的轨道上绕地球飞行了1小时48分钟并安全返回，完成了世界上首次载人航天飞行，实现了人类进入太空的梦想。在加加林的飞行五十周年之际，2011年4月7日，第65届联合国大会通过第a/res/65/271号决议，宣布4月12日为载人空间飞行国际日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1991年 拜科努尔市举行题为“太空、体育、明星”的国际艺术节。

1995年 俄罗斯圣彼得堡市举行伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰150周年庆典。

1999年 阿拉木图市政府为著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫竖立纪念碑。

2002年 上合组织成员国文化部在中国首都北京举行首次会晤。

2010年 巴甫洛达尔市政府为著名科学家卡尼什•萨特巴耶夫竖立纪念碑。

2013年 首都阿斯塔纳正式加入世界旅游城市联合会。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫对土耳其伊斯坦布尔市进行了工作访问，并出席第13届伊斯兰合作组织首脑会议。

2018年 阿斯塔纳世博运营公司在中国介绍世博会遗产。

2021年 阿斯塔纳市纳扎尔巴耶夫菁英学校10年级学生获得了参加美国国家航空航天局（ NASA ）的培训机会。

2023年 哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫对俄罗斯联邦进行了正式访问，与俄议会联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延举行会晤。

2024年 教育部宣布哈萨克斯坦所有中小学教材已经完成数字化转型。

2024年 托卡耶夫总统主持召开了全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部会议。

2024年 哈萨克斯坦著名的作曲家、功勋音乐人阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫逝世，享年90岁。