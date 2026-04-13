哈通社4月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月13日，星期一

4月13日是阳历一年中的第103天，离全年的结束还有262（闰年则还有263）。

世界各国/地区节日：

世界摇滚乐日 每年4月13日为世界摇滚乐日，该日旨在纪念1954年4月13日美国著名摇滚音乐家比尔·哈利发行歌曲《Rock Around the Clock》。因此，这一天也被称为摇滚乐诞生日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1996年 根据总统令，总统直属最高经济委员会成立。

2005年 日本驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2016年 哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国铁路运输部门就成立跨里海国际运输通道协会达成共识。

2016年 哈萨克斯坦和土耳其两国元首举行会晤。

2016年 阿尔法拉比国立大学与北京外国语大学签署合作协议。

2018年 美国纽约开设哈萨克语培训班。

2021年 哈萨克斯坦标准化与计量研究所在https://ramazan.ksm.kz网站上推出封斋精准时钟。

2023年 哈萨克斯坦选手桑扎尔·多斯詹诺夫和波拉特·萨卡耶夫获得在阿斯塔纳举行的第36届亚洲摔跤锦标赛冠军。

2023年 托卡耶夫总统见温网冠军叶列娜·热巴金娜，感谢她展现出精湛的技艺和不屈不挠的致胜意志，为青年一代树立榜样。

2024年 鉴于国内遭受特大洪灾，为节约财政资金用于灾后重建并向国民提供帮助，托卡耶夫总统决定取消2024年阿斯塔纳国际论坛。