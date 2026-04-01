4月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 475.07（-3.08坚戈），外汇交易总额为2.1479亿美元（-1.4057亿美元）。交易过程中，最低报价为1:473.93坚戈，最高报价为1:477.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 550.17（+2.08坚戈），外汇交易总额为3万欧元（-13万欧元）。交易过程中，最低报价为1:548.72坚戈，最高报价为1:552.04坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8915（+0.0187坚戈），外汇交易总额22.4231亿卢布（-7.4906亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8394坚戈，最高报价为1: 5.9101坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.0813（+0.0430坚戈），外汇交易总额960万元（-940万元）。交易过程中，最低报价为1:68.9220坚戈，最高报价为1: 69.2230坚戈。