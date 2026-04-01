哈通社4月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月1日，星期三

4月1日是阳历一年中的 第91天 ，离全年的结束还有274（闰年则还有275）天。

世界各国/地区节日：

愚人节 每年4月1日为愚人节，是从19世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天人们以各种方式互相欺骗、捉弄及取笑，往往在玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为“愚人”。玩笑的性质极少包含实质恶意，但个别玩笑由于开得过大而引起人们的恐慌，产生较大规模反响及衍生成为（传媒）谣言和都市传说，所以对于人们来说一般会加以避免如灾难之事的玩笑。

国际爱鸟日 《世界保护益鸟公约》规定每年的4月1日为“国际爱鸟日”，而世界上很多国家为了普及爱鸟知识和提高人民对护鸟的认识，也根据本国的季节气候规定了爱鸟日、爱鸟节或爱鸟周、爱鸟月。

伊朗独立日 1979年4月1日，前伊朗最高领袖霍梅尼宣布成立伊朗伊斯兰共和国。自此，将每年的4月1日，定为伊朗独立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1923年 《阿特劳报》创刊。其最初名为《自由报》，在百余年的历史中多次更名，始终致力于报道石油化工产业及阿特劳州社会经济发展。

1943年 国家电影音像档案馆成立。最初隶属于内务人民委员部，是收集哈萨克斯坦政治、历史、文化影像和声音档案的科研重地。

1993年 《哈萨克斯坦共和国国家奖法》批准设立“荣誉”奖章。

1995年 根据哈萨克斯坦总统令，海关委员会正式成立。

2005年 哈萨克斯坦在俄罗斯鄂木斯克市设立总领事馆。

2007年 《哈萨克斯坦博彩业法》生效。全境取缔赌场，仅允许在卡普恰盖和博罗沃耶这两个特定度假区合法经营。

2009年 乌拉尔河三角洲列入拉姆萨尔公约。该湿地被确认为具有国际意义的重要水禽栖息地，标志着哈萨克履行国际生态保护义务迈出重要一步。

2011年 国家银行发行首位航天员纪念币。国家银行推出的这款500坚戈硬币采用独特的银钽双金属制造，限量5000枚。

2015年 在匈牙利总理欧尔班访哈期间，双方签署成立了哈萨克斯坦农业增长基金，旨在投资农产品加工等领域。

2018年 阿斯塔纳市举办“关爱自闭症”慈善活动。

2018年 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦多个大学签署合作备忘录。

2017年 哈萨克科普杂志《OYLA》进入澳大利亚和新西兰市场，成为国内首个成规模出口的国际化智力产品。

2019年 古米列夫国立欧亚大学比利时官方代表处在该国首都布鲁塞尔开馆。

2021年 哈萨克斯坦选手阿克玛拉勒·祖帕尔在彼得罗巴甫尔举行的哈萨克斯坦壶铃举重锦标赛上夺得金牌并打破了全国纪录。

2022年 著名水文地质学家、地质矿产科学博士、国家奖获得者、哈萨克斯坦共和国科学院院士朱林别克·斯迪阔夫纪念牌在阿拉木图市揭幕。

2023年 哈萨克斯坦运动员尼基塔·阿布德拉赫曼诺夫在都拉斯（阿尔巴尼亚）举行的世界青年举重锦标赛中夺得冠军。

2024年 哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开国家抗洪指挥部会议，部署应对近30年来最严重的一次洪灾，并强调要最大限度动员军队、安全部门及志愿者力量投入救灾。

2024年 世界网球排名更新。亚历山大·巴伯里克维持世界排名第18位，继续领跑哈萨克男子军团。