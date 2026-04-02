4月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 472.42（-2.65坚戈），外汇交易总额为2.4051亿美元（+2571.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:471.20坚戈，最高报价为1:474.01坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 544.68（-5.49坚戈），外汇交易总额为70.1万欧元（+67.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:544.23坚戈，最高报价为1:545.86坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8813（-0.0102坚戈），外汇交易总额26.4779亿卢布（+4.0548亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8507坚戈，最高报价为1: 5.9000坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.4831（-0.5982坚戈），外汇交易总额809.2万元（-150.7万元）。交易过程中，最低报价为1:68.4500坚戈，最高报价为1: 68.7300坚戈。