哈通社4月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月2日，星期四

4月2日是阳历一年中的 第92天 ，离全年的结束还有273（闰年则还有274）天。

世界各国/地区节日：

国际儿童图书日 国际儿童图书日为1967年国际儿童图书评议会于4月2日，知名儿童文学作家安徒生之诞辰，所发起之节日，以推广图书和促进阅读。每年由一个国家之国际少年儿童读物联盟分会主办国际儿童图书日，确定一个主题，并邀请主办国之作家和插图画家为全世界儿童写短文、设计海报，用以宣传。

世界自闭症关注日 自闭症是一种因神经系统失调影响到大脑功能而引致的终身发展障碍，症状在三岁前出现，患者多为儿童。患病的儿童发育受到阻碍，缺乏正常的语言沟通和社会交往能力。为了提高人们对自闭症的意识，争取早期治疗改善患者的状况，2007年12月联合国大会通过决议，将每年的4月2日定为世界自闭症日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1930年 哈萨克斯坦科学研究机构第一次代表大会召开。

1938年 巴尔喀什正式建市。随着当地首座炼铜厂的建成，这里迅速成长为哈萨克斯坦重要的有色金属工业中心。

1940年 阿拜故居博物馆在塞梅开馆。这里曾是诗人阿拜生前在市内的常住地，现已成为国家级历史文化纪念地。

1963年 从拜科努尔发射场升空的“闪电”号火箭将“月球4号”自动行星际站送入轨道，开启了人类探索月球空间的新篇章。

1993年 哈萨克斯坦海军正式组建。作为独立军种，其核心任务是保护哈萨克在里海区域的主权、领土完整及经济利益，成为里海地区稳定的捍卫者。

1996年 哈萨克斯坦总统签署法令，允许哈萨克族公民根据民族传统规范姓名的书写，去除俄式后缀，回归历史文化传统。

1997年 哈萨克斯坦国家石油运输公司成立。其统一管理全国所有石油干线管道及西哈州输水管线。

2008年 北京奥运会火炬传递仪式在阿拉木图市麦迪奥体育中心举行。

2008年 哈萨克斯坦历史上首个邮票博物馆在阿拉木图市设立。

2009年 阿尔法拉比哈萨克国立大学同日本早稻田大学签署合作备忘录。

2013年 总统新闻奖授予规则确立，旨在鼓励媒体从业者的专业成长，提升国家社会经济生活的报道质量。

2014年 哈萨克斯坦传奇歌唱家、人民艺术家毕布古勒·托列艮诺娃在莫斯科大剧院被授予“独联体之星”人文贡献奖。

2016年 在华盛顿核安全峰会上，18国领导人就哈萨克斯坦境内建立国际原子能机构低浓缩铀银行发表联合声明，肯定了哈萨克在全球核不扩散领域的贡献。

2018年 国产传记电影《阿姆列》首映仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦留学生及企业家代表在中国乌鲁木齐庆祝纳乌鲁兹节。

2018年 《哈萨克草原之魂-沙卡里姆评传》中文译著首发仪式在中国西安举行。

2022年 阿克托别高三学生古丽纳兹·阿曼桌洛娃同时获得全球9所名校录取通知书，展现了哈萨克基础教育的国际竞争力。

2023年 在安塔利亚青少年体操世锦赛中，泽诺拉·额德勒索夫夺得铜牌，实现了哈萨克斯坦在世锦赛历史上奖牌零的突破。

2024年 哈萨克斯坦国家科学院与中国科学院在北京签署备忘录，双方将在农业、医学及太空研究等尖端领域联合攻关。

2024年 面对特大洪灾，阿斯塔纳志愿者在短短数日内向受灾地区发送了约30吨人道主义物资，展现了社会各界守望相助的精神。