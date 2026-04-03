19:23, 03 四月 2026 | GMT +5
4月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了4月3日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 470.40（-2.02坚戈），外汇交易总额为3.4007亿美元（+9955.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:468.40坚戈，最高报价为1:473.50坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 545.68（+1.00坚戈），外汇交易总额为30万欧元（-40.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:541.21坚戈，最高报价为1:545.68坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8907（+0.0094坚戈），外汇交易总额20.6658亿卢布（-5.8121亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8689坚戈，最高报价为1: 5.9234坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。