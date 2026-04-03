4月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 470.40（-2.02坚戈），外汇交易总额为3.4007亿美元（+9955.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:468.40坚戈，最高报价为1:473.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 545.68（+1.00坚戈），外汇交易总额为30万欧元（-40.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:541.21坚戈，最高报价为1:545.68坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8907（+0.0094坚戈），外汇交易总额20.6658亿卢布（-5.8121亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8689坚戈，最高报价为1: 5.9234坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。