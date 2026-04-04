哈通社4月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月4日，星期六

4月4日是阳历一年中的 第94天 （闰年第95天） ，离全年的结束还有271天。

世界各国/地区节日：

网站管理员日 每年4月4日为网站管理员日，4月4日我们将联想到4.04或404（指网页不存在等错误）等数字。网站管理员，也称为网站架构师、网站开发者。是设计、开发、运营、维护一个网站的负责人。

国际提高地雷意识和协助地雷行动日 联合国大会2005年12月8日宣布每年4月4日被正式命名为国际提高地雷意识和协助地雷行动日。联合国排雷行动处致力于挽救生命，促进部署联合国特派团，提供人道主义援助，保护平民，支持境内流离失所者和难民自愿返回，保证人道主义和复原活动顺利进行，倡导国际人道主义和人权法。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 独联体国家安全和情报机构之间基本合作原则的相关协议在阿拉木图市签署。

1994年 哈萨克斯坦电视台和广播国有公司成立。

1997年 江布尔大学正式以著名历史学家、文学家穆罕默德·海达尔·杜拉提的名字命名。

2006年 首任总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京共同出席在莫斯科举行的阿拜纪念碑揭幕仪式。

2008年 哈萨克斯坦运输和通讯部举行“西欧-中国西部”交通走廊介绍仪式。

2013年 位于乌斯卡曼市的亚洲汽车制造厂正式开始生产“Skoda Rapid”系列汽车。

2014年 哈萨克斯坦-德国文化合作领域政府间第四次会议在柏林举行。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《独立时代》介绍会分别在莫斯科和明斯克市举行。

2018年 纳扎尔巴耶夫出席田吉兹雪佛龙公司成立25周年庆典活动。

2018年 哈萨克斯坦互联网域名注册、使用和分配规则获批。根据这项规则，哈萨克斯坦域名管理机构是哈萨克斯坦信息技术公司协会，域名注册机构是哈萨克国家网络信息中心。

2019年 阿拉木图市纳扎尔巴耶夫精英学校12年级学生赛力姆詹·恰利什坎获得哈佛大学奖学金。

2021年 卡拉干达斯坦尼斯拉夫斯俄语话剧院演员鲁斯兰·马耶夫斯基荣获 "照片镜头中的剧院"国际戏剧摄影大赛头奖。

2022年 哈萨克斯坦选手叶卡捷琳娜·沙巴利娜在尼泊尔博卡拉举行的亚洲暨南亚三项全能锦标赛上，以01:02:20的成绩获得第一名。

2023年 托卡耶夫总统出席“田吉兹雪佛龙”公司成立30周年纪念仪式。他指出，雪佛龙是​​首家与哈萨克斯坦合资的海外企业，该公司成立30周年是哈萨克斯坦石油和天然气行业的重要事件。

2023年 哈萨克斯坦-越南农业合作委员会第一次会议于在河内举行，就合作发展水稻种植达成一致。