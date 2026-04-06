4月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.25（-5.15坚戈），外汇交易总额为2.5813亿美元（-8193.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:461.20坚戈，最高报价为1:470.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.26（-8.42坚戈），外汇交易总额为77.7万欧元（+47.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:532.80坚戈，最高报价为1:541.61坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8914（+0.0007坚戈），外汇交易总额21.7453亿卢布（+10.7956亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8456坚戈，最高报价为1: 5.9159坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.0600坚戈，外汇交易总额600万元。交易过程中，最低报价为1:68.0100坚戈，最高报价为1: 68.1100坚戈。