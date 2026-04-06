哈通社4月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月6日，星期一

4月6日是阳历一年中的 第96天（ 闰年第97天 ） ，离全年的结束还有269天。

世界各国/地区节日：

体育促进发展与和平国际日 体育活动涉及面广，受到前所未有的欢迎，拥有积极的价值观基础，因此，体育活动对促进联合国发展与和平目标发挥着积极的作用。2013年8月23日，联合国大会第六十七届会议决定宣布4月6日为体育促进发展与和平国际日。早前，联合国大会第五十八届会议宣布2005年为体育运动国际年，以此促进教育、健康、发展与和平。

世界乒乓球日 每年4月6日是世界乒乓球日。2015年，国际乒联为了庆祝乒乓球给人们带来的欢乐，将这一天定为«世界乒乓球日»。在此期间，世界各地会举行许多丰富多彩的与乒乓球相关的庆祝活动。

哈萨克斯坦地质学家日 每年4月第一个星期日为地质学家日。根据首任总统纳扎尔巴耶夫2011年10月20日的命令设立。这一节日同样在白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯以及乌克兰等国家作为专业节日庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦分别与加拿大和巴勒斯坦国正式建立外交关系，进一步拓展了跨大洋与中东地区的多边合作空间。

1993年 哈萨克斯坦同美国雪佛龙公司签署建立“田吉兹雪佛龙联合公司”的协议。作为国内最大的能源公司，它奠定了哈萨克作为全球原油、天然气及硫磺重要供应商的地位。

1995年 卡拉干达市为著名化学与冶金学家、作家、科学院院士叶夫内·布克托夫设立纪念牌。他不仅在科学领域建树卓越，更是苏联国家奖获得者及苏联作家协会成员。

2006年 阿斯塔纳航空公司开通“阿拉木图-卡拉干达-阿拉木图”直达航线。

2012年 由好莱坞影星阿曼德·阿山特执导的纪录片《来自草原的对话》在美国佛罗里达州加斯帕里拉国际电影节荣获最佳纪录短片奖。该片通过外国视角展示了当代哈萨克斯坦的独特魅力。

2013年 哈萨克著名科学家、考古学家阿勒克伊•玛尔胡兰的考古文物、手稿以及其个人物品在阿斯塔纳市展出。

2013年 纳扎尔巴耶夫接受中国CCTV-2频道记者采访。

2014年 哈萨克文学周在英国举行。期间，哈萨克著名剧作家杜拉特•伊萨别科夫的著作首次以英文版亮相。

2014年 卡拉干达市老年医院开设长寿中心。

2015年 里海库雷克港渡轮码头正式开工建设。该战略设施实现了铁路车辆无需卸货即可直接跨海运输，极大地提升了跨里海贸易效率。

2016年 哈萨克斯坦位列“清真旅游业”排名全球第16位。

2017年 哈萨克军官达尼亚尔·伊斯梅洛夫中校在联合国西撒哈拉公投特派团中被任命为总部训练处处长。

2018年 国产电影《塔兰》入围伊朗曙光旬国际电影节。

2018年 哈萨克斯坦出版的《突厥通史》教科书被纳入土耳其学校课程。

2018年 南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS)第21届会议在阿拉木图阿尔法拉比哈萨克国立大学举行。

2018年 哈通社与Diamond Ring拳击推广公司与签署合作备忘录。

2019年 “立陶宛的哈萨克之春”电影节开幕。由阿汗·萨塔耶夫执导的感人巨制《通往母亲的路》作为开幕片，震撼了波罗的海观众。

2020年 土耳其阿纳多卢通讯社迎来百年华诞。哈通社与该社保持着紧密的战略伙伴关系，共同维护国际信息安全。

2021年 卡拉干达州为哈萨克汗国时期著名勇士唐俄拜·别克纳扎尔吾勒设立雕像。

2022年 哈萨克斯坦棋后比比萨拉·阿萨乌巴耶娃正式载入吉尼斯世界纪录，成为历史上最年轻的国际象棋女子超快棋世界冠军。

2024年 哈萨克斯坦遭遇严重洪灾，托卡耶夫总统发表全国电视讲话，通报全国10个地区进入地方性紧急状态。政府动用包括国防军、国安委在内的所有资源，数万名志愿者协同作战，共同应对这场哈萨克历史上罕见的自然灾害。