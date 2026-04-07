4月7日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 462.99（-2.26坚戈），外汇交易总额为3.7047亿美元（+1.1233亿美元）。交易过程中，最低报价为1:458.60坚戈，最高报价为1:470.67坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.67（+2.41坚戈），外汇交易总额为276.2万欧元（+198.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:529.08坚戈，最高报价为1:543.81坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8709（-0.0205坚戈），外汇交易总额25.0891亿卢布（+3.3437亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7938坚戈，最高报价为1: 5.9688坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.4100（-0.6500坚戈），外汇交易总额800万元（+200万元）。交易过程中，最低报价为1:66.9100坚戈，最高报价为1: 67.9613坚戈。