4月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.50（-0.62坚戈），外汇交易总额为2.6016亿美元（-1.9625亿美元）。交易过程中，最低报价为1:515.80坚戈，最高报价为1: 522.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：567.70（-4.66坚戈），外汇交易总额为211.3万欧元（+17.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:563.34坚戈，最高报价为1: 572.98坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0524（+0.0114坚戈），外汇交易总额23.3219亿卢布（+24.6551亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0000坚戈，最高报价为1: 6.0799坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1: 70.4160（-0.4417坚戈），外汇交易总额2780万元（-3839.5万元）。交易过程中，最低报价为1:70.1060坚戈，最高报价为1: 70.9000坚戈。