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    19:20, 08 四月 2026 | GMT +5

    4月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了4月8日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: pixabay

    33个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 475.63（+12.64坚戈），外汇交易总额为4.4333亿美元（+7286万美元）。交易过程中，最低报价为1:469.32坚戈，最高报价为1:478.70坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 557.14（+17.47坚戈），外汇交易总额为98.5万欧元（-177.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:550.65坚戈，最高报价为1:559.75坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0832（+0.2123坚戈），外汇交易总额38.9641亿卢布（+13.8750亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0149坚戈，最高报价为1: 6.1200坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。

    标签:
    经济 外汇 坚戈 美元
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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