4月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 475.63（+12.64坚戈），外汇交易总额为4.4333亿美元（+7286万美元）。交易过程中，最低报价为1:469.32坚戈，最高报价为1:478.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 557.14（+17.47坚戈），外汇交易总额为98.5万欧元（-177.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:550.65坚戈，最高报价为1:559.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0832（+0.2123坚戈），外汇交易总额38.9641亿卢布（+13.8750亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0149坚戈，最高报价为1: 6.1200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。