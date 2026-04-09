4月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 478.78（+3.15坚戈），外汇交易总额为4.3328亿美元（-1004.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:475.47坚戈，最高报价为1:481.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 558.43（+1.29坚戈），外汇交易总额为675万欧元（+576.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:556.00坚戈，最高报价为1:561.44坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1484（+0.0652坚戈），外汇交易总额28.0088亿卢布（-10.9553亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1200坚戈，最高报价为1: 6.1717坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.0437（+0.2640坚戈），外汇交易总额1570万元（-2321.6万元）。交易过程中，最低报价为1:69.6420坚戈，最高报价为1: 70.4281坚戈。