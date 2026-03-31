哈萨克斯坦4月起将迎来多项新变化 涉及转账监管、公务员招聘、驾照更换等领域

银行将首次向税务机关提交移动转账数据

根据新规，哈萨克斯坦各银行须在2026年4月15日前，向税务部门提交今年第一季度有关居民移动转账的首批信息。

不过，并非所有转账都会纳入税务监管。只有在同时满足以下三项条件的情况下，相关个人转账记录才可能进入税务部门视野：一是在连续三个月内，分别从100名及以上不同付款人处收到转账；二是相关转账连续三个月发生；三是这三个月内累计金额超过最低工资标准12倍，即102万坚戈。

哈税务部门指出，这并不意味着账户会被自动冻结。只有在纳税人未按要求履行税务通知义务的情况下，才可能面临进一步限制。若相关转账属于亲友间的个人往来，也可由本人提供说明和证明材料。

燃油和公用事业价格上涨暂停措施结束

自4月1日起，哈萨克斯坦自2025年10月实施的燃油和公用事业价格上涨暂停措施将正式结束。该措施此前适用于AI-92汽油、柴油以及公用事业收费标准，原定实施至2026年第一季度末。

哈政府表示，2026年第二季度起，公用事业价格调整将以相对平衡和可控的方式推进。

公务员招聘将全面实现数字化

自4月1日起，哈萨克斯坦行政类公务员岗位竞聘将全面转入eqyzmet平台线上进行，选拔周期将缩短至5至7个工作日，选拔流程也将同步简化。

根据新机制，只有得分最高的5名候选人可进入后续环节。针对领导岗位，将增加论文写作和面试环节；针对执行类岗位，则将引入实践测试和心理测评，包括IQ、EQ和SQ等指标，以评估候选人的逻辑能力、情绪智力和社会智力。

此外，个人素质评估今后还将独立于竞聘程序之外单独进行。

过期驾照也可在线更换

自2026年4月起，哈萨克斯坦居民可通过eGov.kz门户网站及eGov Mobile应用，在线更换已过期的驾驶证，且适用于所有驾照类别。

此前，线上更换服务仅适用于驾照仍在有效期内，或因遗失、被盗、姓名变更等原因申请补办的情况。

根据新规，若驾驶证已过期，申请人需接受体检；完成体检后，相关信息将在提交申请时由国家信息系统自动调取。若是在驾驶证到期前提前更换，则无需体检。官方表示，该项服务办理时长约为60分钟。

哈数字发展、创新和航空航天工业部还表示，未来将优先推广线上申请模式，并计划逐步实现驾驶证更换服务全面数字化，以减少政务服务中心排队现象。

武器流通管理规定趋严

自2026年4月起，哈萨克斯坦有关武器流通和安保活动的法律修正案将正式生效。

根据新规，民用和公务用线膛枪支持有人须接受枪弹痕迹检验，未按期完成者，其相关许可可能被暂停。

与此同时，对于法人机构而言，若其经营活动被暂停，须将所持枪支和弹药移交内务机关保管；私人安保机构的经营要求和报告义务也将进一步收紧。

哈萨克斯坦将对部分商品设定最低价格

自2026年4月1日至6月30日，哈萨克斯坦将对部分自欧亚经济联盟国家进口的商品以及部分本国产品实施最低价格机制。

纳入调控范围的商品包括：奶渣（每公斤不低于1822坚戈）、加工奶酪（2985坚戈）、鸡蛋（每枚41坚戈）、土豆（每公斤90坚戈）、卷心菜（72坚戈）、胡萝卜（106坚戈）、苹果（175坚戈）、面粉（175坚戈）、葵花籽油（451坚戈）以及意大利面（每公斤248坚戈）等。

官方表示，最低价格将根据季节性波动和市场变化情况按季度进行调整。

啤酒及啤酒饮品将实行新标识规则

自2026年4月25日起，哈萨克斯坦将正式实施啤酒及啤酒饮品的新标识与追溯规则。届时，生产商和进口商必须在产品进入流通前完成身份标识。

根据规定，相关标识须加贴在面向最终消费者的包装、成组包装、桶装容器或其封口部位。企业还需通过与国家商品数字标识与追踪系统相连接的设备和通信渠道录入产品、生产商及产品特征等信息。

对于新规实施前已生产但尚未完成标识的产品，官方允许其在一年内继续销售。

阿斯塔纳机场将临时调整航班时刻

由于跑道维修，阿斯塔纳国际机场将于2026年4月15日至5月31日期间临时调整航班时刻。根据安排，跑道每日10时至18时关闭。

此次调整将影响多条国内和国际航线。国内航线包括阿斯塔纳飞往阿拉木图、库斯塔奈、乌斯卡曼、阿特劳和阿克托别等地；国际航线则包括飞往首尔、法兰克福、北京、塔什干、迪拜、富国岛、芽庄和伊斯坦布尔等城市。

阿斯塔纳至塔尔迪库尔干将开通直达铁路车厢

自2026年4月9日起，哈萨克斯坦将开通“阿斯塔纳—阿克托盖—塔勒德库尔干”方向的直达铁路车厢服务。

根据安排，在122/121次“阿斯塔纳—塞梅—阿斯塔纳”列车中，将增挂两节无需换乘车厢，分别为一节包厢车和一节硬卧车。

列车抵达阿克托盖站后，这两节车厢将继续编入另一趟列车前往塔勒德库尔干，从而实现旅客全程无需中途换乘。该线路计划隔日开行。

【编译：达娜】