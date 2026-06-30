近4亿美元！中国企业将向乌勒套州投资3.686亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）在乌勒套州举行的“Ulytau Invest–2026”哈中投资论坛期间，双方签署总额达3.686亿美元（约合1.84亿坚戈）的投资合作备忘录。

根据签署文件，双方将实施一系列投资项目，重点涉及住房和城市基础设施现代化改造、工业发展、矿井生产安全提升、低碳工业集群建设以及风力发电站建设等领域。

本次论坛汇聚了来自哈萨克斯坦和中国政府部门、工商界及投资机构的代表。包括20余家中国大型企业在内的代表团出席了论坛活动。

Фото: Ұлытау әкімдігі

论坛举行前，乌勒套州州长达斯坦·热斯佩科夫（Дастан Рыспеков）与中国陕西省代表团团长王晶晶举行双边会谈，双方就扩大经贸合作和推进新的投资项目等议题交换意见。

Фото: Ұлытау облсының әкімдігі

论坛期间，乌勒套州重点推介了该地区在矿业和冶金、制造业、农工综合体、能源、物流和基础设施等领域的投资潜力。同时，哈中企业家还举行了B2B和G2B形式的对接活动，就联合实施新项目和扩大合作伙伴关系等方向进行了深入交流。

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达斯坦·热斯佩科夫在论坛上表示，加强国际合作和吸引投资是乌勒套州发展的重要优先方向之一。他指出，此次论坛是乌勒套州代表团此前访问中国西安市期间所达成合作共识的具体延续和落实。

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论坛正式议程结束后，中国代表团还前往当地投资园区和工业企业进行实地考察，详细了解乌勒套州正在实施和计划推进的重点投资项目。