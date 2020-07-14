最近的5天内全球新增冠病病例达100万

哈通社/伦敦/7月14日 – 据路透社消息，本周一全球新冠肺炎COVID-19确诊人数超过1300人，其中最近的5天内全球新增的冠病确诊患者就达到了100万。

因新冠国际大流行，全球在6个半月的时间里有近50万人死亡。世卫组织总干事谭德赛昨天表示，如果不能更好的执行隔离限行措施，全球将很难恢复常态。

路透社消息称，目前拉丁美洲是新冠疫情扩散最迅速的区域。此外，美国依然是全球疫情最为严重的国家，感染人数和死亡人数都居于高位。该国目前确诊人数已超过330万。

澳大利亚的墨尔本和英国的莱斯特均宣布二次隔离，而香港虽然确诊数量并不多，但仍宣布将采取措施应对可能出现的第三波疫情。

值得一提的是，7月10日，美国单日新增69070例确诊，刷新了记录。

周日，美国佛罗里达州公布了创纪录的新冠疫情信息，单日该地区新增病例达到1.5万例，而本周一当地新增12624例。美国共有40个州在报告新增病例的情况。

一度成为欧洲疫情最严重的国家之一的西班牙，上周宣布解除限制措施。

在亚洲，印度因感染人数不断增高，跃居全球第三位，7月份以来该国平均日增2.3万例新增病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】