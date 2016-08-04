东京奥运会新增5个项目 新设18枚金牌

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据塔斯社报道，国际奥委会执委会（IOC Executive Board ）3日宣布，空手道、滑板、竞技攀岩、冲浪和棒垒球五项运动纳入2020东京奥运会正式比赛项目，并新设18枚金牌。

报道称，该提案在今年6月被公布时，外界对棒垒球回归奥运会项目就已充满信心，这项提议在第129届国际奥委会会议上表决通过，这意味着时隔12年后，棒垒球重回奥运会。



事实上，从1992年巴塞罗那奥运会起，棒球便是奥运会项目，2005年，国际奥委会投票将棒、垒球剔除，2008年北京奥运会之后棒垒球退出奥运会的项目。国际奥委会作出过相关解释，棒球项目为九局制，比赛时间相对较长，同时规则不易懂，不适合转播；此外美国职业棒球联赛与奥运会时间冲突。



棒球是日本的国球，1873年明治维新时期传入日本，是日本人酷爱的热门全民运动。日本早已开始谋求棒垒球重返奥运。2014年，日本执政的自民党约60名参议院议员组成"让棒球和垒球在奥运会复活议员联盟"，拟推动棒球和垒球从2020年东京奥运会开始重新成为比赛项目。



据悉，东京奥组委将为五个大项共设18枚金牌，预计将新增474名运动员，男女参赛人数均相同。新增5项运动不会取代再有项目，也不会因此缩减其他项目的参赛选手名额。