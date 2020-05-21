5月21日 哈萨克斯坦文化和艺术工作者日

哈通社/努尔苏丹/5月21日--今天，5月21日是哈萨克斯坦文化和艺术工作者日。

新冠肺炎疫情期间，哈萨克斯坦文化和艺术领域工作者们纷纷举行线上演唱会，为备受疫情困扰的人们送上了慰藉和鼓励。

哈萨克斯坦著名歌手、功勋演员若扎•热姆巴耶娃带头开始举办线上演唱会。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发文为其表示了感谢。

之后，哈萨克斯坦著名歌手玛依拉·穆哈麦特克兹、萨肯•麦哈兹耶夫、肯杰别克·扎纳布洛夫和Jigitter、Ninety One等组合也陆续举办了线上直播演唱会。

2013年，根据总统令，5月21日被定为文化和艺术工作者日。





在这方面值得一提的是，哈萨克斯坦文化和艺术领域工作者们高质量落实的“精神文明复兴”规划框架下的 “全球化时代的哈萨克斯坦现代文化”项目。





由哈萨克斯坦文化和体育部倡导落实的该项目框架下，哈萨克文化和艺术传播到了世界各国。意大利、法国、土耳其、日本、俄罗斯和中国的观众们欣赏到了 “阿拜”、“克兹吉别克”和“比尔詹-萨拉”等哈萨克民族音乐剧的杰作。

“金人巡回世界博物馆”国际项目框架下， “伟大草原历史和文化遗产”主题展览自2019年开始先后在鞑靼斯坦、乌兹别克斯坦、北马其顿、土耳其、马来西亚等多个国家展出。

此外，迪玛希·库达依别尔艮和叶尔詹•马克西姆等青年歌手也在全球各国唱响哈萨克歌曲，进一步宣扬了哈萨克文化。





“哈萨克音乐会（Қазақконцерт）”国家音乐会组织主席杰恩斯•塞杜拉吾勒向全国文化和艺术工作者们致以了节日祝福。

“我要向所有为民族文化和艺术的发展，为我们精神财富的积累作出贡献文化和艺术领域工作者表示感谢。尊敬的同事们，节日快乐。 祝大家在艺术领域有无限的灵感和新的成就。”他说。

【编译：阿依波塔】