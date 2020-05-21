格鲁吉亚将于5月22日结束国家紧急状态

哈通社/努尔苏丹/5月21日 —— 据中新网消息，格鲁吉亚总理加哈里亚21日在政府会议上宣布，将于5月22日解除因暴发新冠肺炎疫情而实施的国家紧急状态。

据报道，为有效应对疫情，格鲁吉亚3月21日宣布进入国家紧急状态，并从3月31日起在全国实施宵禁等特别管控措施。4月14日和21日，格鲁吉亚又先后宣布将国家紧急状态延长至5月10日和5月22日。

加哈里亚在21日当天的政府会议上表示，考虑到疫情现已得到有效控制，民众希望恢复正常的经济和社会生活，政府决定不再延长国家紧急状态，也不再延长宵禁。

加哈里亚同时指出，5月22日解除国家紧急状态后，应更加提高警惕，部分限制措施仍需继续实行，包括在封闭空间中佩戴口罩，保持社交距离等。此外，还应严格遵守卫生防疫部门专为“后紧急状态”时期制定的防疫规范和要求。

加哈里亚解释说，目前全球已开始公开讨论新冠肺炎疫情第二轮暴发可能带来的危害，对此必须予以重视。因此，在解除国家紧急状态后，“我们还将实行一些限制措施，这不仅是为了防止新冠病毒继续传播，也是为有效恢复经济发展提供保障”。

此外，格经济和可持续发展部日前发布消息称，格鲁吉亚拟于7月1日对部分国家的游客解除入境限制，建立“安全走廊”，恢复旅游业发展。“安全走廊”由相关航线、住宿酒店和旅游景点组成，须严格符合防疫标准，既要保障游客的旅行安全，又要防止给当地居民带来风险。

截至21日发稿，格鲁吉亚累计确诊新冠肺炎病例721例，治愈485例，死亡12例。目前有224例在接受治疗。