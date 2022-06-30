5月份哈萨克斯坦居民存款余额超25万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/6月30日--据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2022年5月底，哈居民存款余额25.2424万亿坚戈，环比减少2.5%。其中，法人居民存款余额12.7552万亿坚戈，减少3.6%；自然人居民存款余额12.4872万亿坚戈，减少1.3%。

统计期内，居民本币存款余额16.8285万亿坚戈，环比增长0.3%；外汇存款余额8.4140万亿坚戈，环比减少7.6%。存款美元化率由2021年底的36%增至33.3%。其中，法人本币存款余额8.4472万亿坚戈，减少0.03%；外汇存款余额4.3080万亿坚戈，减少9.9%，在法人存款余额中占比38.4%。自然人本币存款余额8.3813万亿坚戈，增长0.7%；外汇存款余额4.1060万亿坚戈，减少5.1%，在自然人存款余额中占比32.9%。

统计期内，哈居民定期存款余额16.9426万亿坚戈，环比减少1.4%。其中，本币定期存款余额11.5272万亿坚戈，外汇定期存款余额5.4155万亿坚戈。

2022年5月，非银行法人本币存款平均利率为11.5%，上年同期为7.3%；自然人本币存款平均利率为11%，上年同期为8.6%。