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09:22, 28 五月 2019 | GMT +6
5月27日国际原油价格上涨
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哈通社/努尔-苏丹/5月28日 -- 国际油价27日上涨。
截至当天收盘时，布伦特原油7月期货价格上涨，报70.01美元/桶，涨幅为0.75美元。
美国WTI原油7月期货市场,27日未进行交易。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
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