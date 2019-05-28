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    09:22, 28 五月 2019 | GMT +6

    5月27日国际原油价格上涨

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    哈通社/努尔-苏丹/5月28日 -- 国际油价27日上涨。

    截至当天收盘时，布伦特原油7月期货价格上涨，报70.01美元/桶，涨幅为0.75美元。

    美国WTI原油7月期货市场,27日未进行交易。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    能源 石油 经济 黄金储备
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