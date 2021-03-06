5日有29班国际航班飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月6日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月5日，有29班国际航班自中国、斯里兰卡、阿联酋、埃及、土耳其、蒙古、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4180名旅客抵达，其中3864名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，316名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1315名乘客，1229人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，86人没有证明；

-有17班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2688名乘客，2458人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，230人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有51名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有126名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月4日自国外飞抵哈萨克斯坦的513名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐迪拜-努尔苏丹航班飞抵的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



