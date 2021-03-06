中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:40, 06 三月 2021 | GMT +6

    5日有29班国际航班飞抵哈萨克斯坦

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月6日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月5日，有29班国际航班自中国、斯里兰卡、阿联酋、埃及、土耳其、蒙古、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有4180名旅客抵达，其中3864名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，316名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1315名乘客，1229人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，86人没有证明；

    -有17班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2688名乘客，2458人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，230人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有51名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

    -有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有126名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    根据对2021年3月4日自国外飞抵哈萨克斯坦的513名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐迪拜-努尔苏丹航班飞抵的乘客被诊断出感染冠状病毒。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    黄金储备 新型冠状病毒 交通
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!