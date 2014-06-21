世界杯：法国5-2瑞士

哈通社阿斯塔纳6月21日电，阿斯塔纳时间6月21日01:00(巴西当地时间20日16:00)，2014世界杯E组次轮一场比赛在新水源竞技场展开角逐，法国5比2大胜瑞士，射失点球的本泽马1进球2助攻，吉鲁和瓦尔布埃纳均传射建功，马图伊迪和西索科各入一球，泽马伊利和扎卡破门挽回颜面。法国2战全胜出线在望。

第13分钟，卡巴耶25码处凌空抽射偏出。法国第17分钟取得领先，瓦尔布埃纳开出角球，吉鲁10码处头球顶入右上角。

法国66秒后扩大比分，贝赫拉米回传失误，本泽马直传，马图伊迪禁区左肋10码处低射近角入网，2-0。

第40分钟，法国解围角球后展开快速反击，瓦拉内直传，吉鲁禁区左侧传中，无人防守的瓦尔布埃纳小禁区右侧推射破门，3-0。

第67分钟，博格巴直传，森德罗斯拦截落空，本泽马小禁区右上角内凌空扫射从贝纳利奥双腿间穿过入网，4-0。

第73分钟，本泽马传球，西索科禁区右侧12码处推射入远角，5-0。

瑞士第81分钟挽回颜面，泽马伊利30码处任意球直接劲射穿过人墙入左下角，1-5。

第87分钟，因勒直传，反越位成功的扎卡禁区右侧12码处第一时间左脚抽射入网，2-5。