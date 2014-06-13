查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
10:02, 13 六月 2014 | GMT +6
新疆巴楚5名暴徒高喊"圣战"口号持刀袭警 3人被击毙击伤
None
哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，新疆自5月23日开展严打暴恐专项行动以来，破获多个暴恐集团。5月25日，巴楚县村民在干农活时发现有5名带有折叠镰刀的可疑人员，立即报警。在盘查过程中，5人高喊"圣战"口号持刀袭击民警，民警果断处置，当场击毙击伤3人，抓获1人。
标签:
新疆
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!