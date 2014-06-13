哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，新疆自5月23日开展严打暴恐专项行动以来，破获多个暴恐集团。5月25日，巴楚县村民在干农活时发现有5名带有折叠镰刀的可疑人员，立即报警。在盘查过程中，5人高喊"圣战"口号持刀袭击民警，民警果断处置，当场击毙击伤3人，抓获1人。