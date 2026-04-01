11:53, 01 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦节水技术推广速度提升5倍
（哈萨克国际通讯社讯）在国家支持措施推动下，哈萨克斯坦节水技术推广速度显著加快。水资源和灌溉部表示，由该部门制定的扶持措施已使节水技术应用面积的年增幅提升至15万公顷，较此前明显加快。这一进展也符合国家元首提出的相关任务要求。
数据显示，截至2024年以前，哈萨克斯坦现代灌溉系统的推广速度平均每年仅为3万公顷。目前，全国采用节水技术的土地总面积已达到54.35万公顷。
为鼓励农业生产者引入现代灌溉系统，哈政府已将钻井、基础设施铺设和设备采购等相关成本的补偿比例由50%提高至80%。
与此同时，哈萨克斯坦还对灌溉用水实施了差别化水价机制。未来三年，针对采用节水系统的农户，灌溉用水成本补贴比例也已由50%提高至85%。
此外，2026年至2028年，用于补贴节水技术推广的财政资金较此前三个年度增加了4倍。
哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，到2030年，全国采用节水系统的灌溉农田面积计划扩大至130万公顷。这些技术可实现最多30%的灌溉用水节约。
他还指出，水资源和灌溉部已制定水资源保护与利用领域的最佳可用技术清单，其中也包括先进灌溉系统。
【编译：达娜】