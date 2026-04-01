哈萨克斯坦节水技术推广速度提升5倍

数据显示，截至2024年以前，哈萨克斯坦现代灌溉系统的推广速度平均每年仅为3万公顷。目前，全国采用节水技术的土地总面积已达到54.35万公顷。

为鼓励农业生产者引入现代灌溉系统，哈政府已将钻井、基础设施铺设和设备采购等相关成本的补偿比例由50%提高至80%。

与此同时，哈萨克斯坦还对灌溉用水实施了差别化水价机制。未来三年，针对采用节水系统的农户，灌溉用水成本补贴比例也已由50%提高至85%。

此外，2026年至2028年，用于补贴节水技术推广的财政资金较此前三个年度增加了4倍。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，到2030年，全国采用节水系统的灌溉农田面积计划扩大至130万公顷。这些技术可实现最多30%的灌溉用水节约。

他还指出，水资源和灌溉部已制定水资源保护与利用领域的最佳可用技术清单，其中也包括先进灌溉系统。

【编译：达娜】