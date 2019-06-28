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    09:54, 28 六月 2019 | GMT +6

    首批5.5万名市民重新回到阿尔斯市

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    哈通社/奇姆肯特/6月28日 -- 首批5.5万名市民28日开始重新回到了阿尔斯市。

    28日早晨6时起，奇姆肯特市53个临时避难点近5.5万名阿尔斯市居民乘坐突厥斯坦州政府派出78个巴士踏上回家的路上。此外，也有大部分居民驾驶私家车回到了阿尔斯市。

    突厥斯坦州州长顾问萨德别科夫表示，相关部门工作人员迎接了回到城市的居民，并向他们分配了救援物资。此外，市政府解决了房屋严重受损的家庭居住问题。

    "目前，回城工作正在有序进行当中。"他说。

    根据早前的报道，24日早晨，阿尔斯市附近的一座军火库起火爆炸，导致3人死亡多人受伤。事故发生后当地迅速进入紧急状态，并疏散了事故区域周边的居民。

    总统下达了迅速行动消除爆炸危害的指示，并动身抵达受灾区域，慰问被疏散市民并视察了受到事故影响的市区设施。

    哈萨克斯坦全国各地启动了"阿尔斯，我们在一起"大型社会援助活动，为受影响市民捐款捐物。

    国防部副部长27日称，弹药库发生的火灾已全部扑灭，专业工作人员消除了爆炸威胁。此外，排雷人员对全城街道和每户进行了清理作业。

    【编译：小穆】

    标签:
    突厥斯坦州 黄金储备
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