上半年共有5 679名世居境外的哈萨克族人回归历史祖国

哈通社/努尔苏丹/6月3日 –2022年1月1日至6月1日的统计显示，报告期内共有5 679名世居境外的哈萨克族人回归历史祖国，并获得了«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布数据，今年移民哈萨克斯坦的海外哈萨克族人当中，来自乌兹别克斯坦的同胞占到了68.7%，来自中国的占10.4%，来自土库曼斯坦的占8.8%，来自蒙古国的占2.6%，其他国家占9.5%。

归国同胞中，31.1%的人选择在阿拉木图州定居，18.8%的人选择在曼格斯套州落户。移民落户较多的还有突厥斯坦州（10.3%）、江布尔州（6.2%）、阿拉木图市（6%）、努尔苏丹市（6.9%）和奇姆肯特市（7.9%）。

2022年上半年的归国同胞当中，劳动适龄人口比例达63.2%，未成年人占22.8%，超过退休年龄的老年人占14%。

其中，11.4%的人拥有高等学历，40.3%的人拥有中等职业学历，46.6%的人拥有普通中等学历，1.7%的人无学历。

根据哈萨克斯坦政府出台的针对归国哈萨克族同胞的支持政策，在指定地区落户安居的血亲同胞将获得相应的补助。

自1991年独立以来，累计已有109.35万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】