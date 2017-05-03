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    09:27, 03 五月 2017 | GMT +6

    迪玛希5月6日将参加法国知名歌舞表演节目

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    哈通社阿斯塔纳 -- 5月2日，我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮在自己的INS主页上写道，法国电视二台邀请自己参加节目《Les années bonheur》。

    迪玛希写道："我将以贵宾身份参加由法国电视二台主办的欧洲知名歌舞表演节目《Les années bonheur》。聚集世界级艺人和明星于一处的该节目将于法国时间5月6日晚20时55分（注：阿斯塔纳时间5月7日凌晨1时55分）举行，请大家不要错过！"

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    Францияның "France 2" орталық телеарнасындағы Европаның ең танымал бағдарламасы "Les années bonheur" кабаре шоуының құрметті қонағы боламын! Әлемдік өнер жұлдыздары бір саxнада тоғысқан аталмыш кеш 6 мамыр күні Франция уақытымен 20:55-те өткізіп алмаңыздар!!! #DQ #Dears #TheSingerDimash #TheSinger #dimashkudaibergen #dimash #France #France2 #Lesannéesbonheur

    Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Май 2 2017 в 8:37 PDT

    标签:
    文化 娱乐 法国 迪玛希 黄金储备
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