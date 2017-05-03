迪玛希5月6日将参加法国知名歌舞表演节目

哈通社阿斯塔纳 -- 5月2日，我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮在自己的INS主页上写道，法国电视二台邀请自己参加节目《Les années bonheur》。

迪玛希写道："我将以贵宾身份参加由法国电视二台主办的欧洲知名歌舞表演节目《Les années bonheur》。聚集世界级艺人和明星于一处的该节目将于法国时间5月6日晚20时55分（注：阿斯塔纳时间5月7日凌晨1时55分）举行，请大家不要错过！"



【编译：昂哈尔 审校：金桥】