5月7日——哈萨克斯坦祖国保卫者日

哈通社/阿斯塔纳/5月7日 --5月7日是哈萨克斯坦祖国保卫者日。

1991年10月25日，根据哈萨克斯坦总统令成立了哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国国防委员会。

1992年5月7日，哈萨克苏维埃社会主义共和国国防委员会被重组为哈萨克斯坦共和国国防部。

当日，哈萨克斯坦时任总统纳扎尔巴耶夫签署关于成立哈萨克斯坦共和国武装力量的总统令。

根据该法令，苏联武装部队在共和国境内的所有机构、师和编队被移交给哈萨克斯坦共和国管辖。作为总司令，总统接管了武装部队的指挥权。除总统外，萨赫达特·努尔马甘别托夫上将被任命为独立哈萨克斯坦的首任国防部长。

根据总统令，哈萨克斯坦武装力量正式成立，5月7日这一天也被确立为哈萨克斯坦的法定节日—祖国保卫者日。

5月7日是哈萨克斯坦的公共假期。根据传统，各地都会举行庆祝活动。

祖国保卫者日前夕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫根据惯例主持了为高级军官授勋授衔仪式。

值得一提的是，今年的5月7日祖国保卫者日及5月9日的胜利日期间，为节省预算开支以及执行其他任务，哈萨克斯坦将不举办阅兵仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】