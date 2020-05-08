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    17:10, 08 五月 2020 | GMT +6

    首任总统：5月9日 —— 始终是我们全体人民所重视的节日

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    哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 胜利75周年纪念日前夕，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向全体哈萨克斯坦人民致以节日祝贺。

    以下为首任总统官网发布的贺词全文：


    亲爱的同胞们！尊敬的功勋老兵们！我诚挚的向诸位致以胜利75周年的祝贺！

    5月9日 —— 始终是我们全体人民所重视的节日。

    在这一天，我们隆重的纪念曾在人类最残酷的战争中获胜的英雄先烈们。

    为战场上的勇气以及后勤战线上的坚毅致以敬意。

    这一天——是勇气、荣誉和爱国主义的象征。

    众所周知，胜利并不是轻而易举的实现的。

    为了后人能够享有和平安宁的人生，数以百万的人在反法西斯战场上献出了生命。

    其中，哈萨克斯坦的贡献举足轻重。

    五分之一的哈萨克斯坦人走上了战场。

    许多人再也没有回来。

    哈萨克斯坦人民展现了何谓英雄主义和强大团结的光辉典范。

    英勇无畏的先辈们在布列斯特要塞、莫斯科、列宁格勒战役中出生入死，在斯大林格勒、库尔斯克战役中浴血奋战，解放了许多被敌人占据的土地。

    亲手将胜利旗帜插在了柏林国会大厦的顶端。

    500多位哈萨克斯坦人荣获了苏联英雄称号。

    向先烈们致以永久的敬意，为功勋老兵提供持续的关怀，维护人民之间的友谊与团结——这是我们的责任。

    团结统一——这是我们一切成就的根基和保障。

    我向全体哈萨克斯坦人民，向功勋老兵和功勋后勤人员致以胜利日祝贺。

    祝愿诸位身体健康、长寿、幸福、安宁！


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 节日 卫国战争 胜利日 黄金储备 首任总统
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