虚报“欧5”标准 哈萨克斯坦调查非法卡车进口团伙

调查结果显示，一个犯罪团伙通过其控制的多家有限责任公司，组织实施了排放标准仅为“欧2”的解放牌卡车非法入境。而根据哈萨克斯坦现行法律，排放标准低于“欧4”的车辆禁止进口。

据悉，这批特种车辆依据对外经济合同自中国进口，但在办理海关手续过程中，嫌疑人提交了虚假文件。他们伪造车辆结构安全证明，并在相关材料中虚构信息，将原本仅符合“欧2”标准的重型卡车申报为达到“欧5”环保标准。

通过这一方式，该团伙累计向哈萨克斯坦境内非法输入20辆特种车辆，海关申报总价值超过2.84亿坚戈。随后，这些车辆又通过关联公司网络进行转售，并最终通过政府采购合同交付给相关机构，合同总金额超过6亿坚戈。

目前，经法院批准，执法机关已查封并扣押涉案人员名下的9辆汽车及1处房产。该犯罪团伙一名成员已被依法逮捕，另外两名涉案人员则被采取取保候审措施。根据《刑事诉讼法典》相关规定，案件其他调查细节暂不予公开。

值得注意的是，使用不符合环保标准的机械设备将对生态环境造成严重影响。“欧2”标准货车排放的有害物质，较“欧4”和“欧5”标准车辆高出数倍，不仅会加剧空气污染，也将对居民健康带来直接威胁。