虚报“欧5”标准 哈萨克斯坦调查非法卡车进口团伙
（哈萨克国际通讯社讯）在总交通检察院协调下，哈萨克斯坦金融监管署阿斯塔纳市分局近日完成了一起针对非法进口不符合环保标准车辆案件的调查。
调查结果显示，一个犯罪团伙通过其控制的多家有限责任公司，组织实施了排放标准仅为“欧2”的解放牌卡车非法入境。而根据哈萨克斯坦现行法律，排放标准低于“欧4”的车辆禁止进口。
据悉，这批特种车辆依据对外经济合同自中国进口，但在办理海关手续过程中，嫌疑人提交了虚假文件。他们伪造车辆结构安全证明，并在相关材料中虚构信息，将原本仅符合“欧2”标准的重型卡车申报为达到“欧5”环保标准。
通过这一方式，该团伙累计向哈萨克斯坦境内非法输入20辆特种车辆，海关申报总价值超过2.84亿坚戈。随后，这些车辆又通过关联公司网络进行转售，并最终通过政府采购合同交付给相关机构，合同总金额超过6亿坚戈。
目前，经法院批准，执法机关已查封并扣押涉案人员名下的9辆汽车及1处房产。该犯罪团伙一名成员已被依法逮捕，另外两名涉案人员则被采取取保候审措施。根据《刑事诉讼法典》相关规定，案件其他调查细节暂不予公开。
值得注意的是，使用不符合环保标准的机械设备将对生态环境造成严重影响。“欧2”标准货车排放的有害物质，较“欧4”和“欧5”标准车辆高出数倍，不仅会加剧空气污染，也将对居民健康带来直接威胁。